İzmir'de orman yangını
İzmir'in Gaziemir ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor
Giriş: 19.10.2024 - 00:26 Güncelleme: 19.10.2024 - 00:26
DHA'nın haberine göre; yangın, akşam saatlerinde Gaziemir ilçesi Evka 7 Mahallesi yakınındaki ormanda çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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