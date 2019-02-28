Olay, bugün saat 00.30 sıralarında Peker Mahallesi 5156 sokakta meydana geldi. Serdar Uyanık otomobili ile sokak arasında seyir halindeyken, kimliği belirsiz kişi veya kişiler Uyanık'a pompalı tüfekle ateş açtı.

Uyanık, vücuduna isabet eden saçmalar sonucunda ağır yaralanırken, saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaştı. DHA'nın haberine göre; silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı Serdar Uyanık'ı ambulansa alarak Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Uyanık'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri Uyanık'a ateş açarak kayıplara karışan kimliği belirsiz kişi veya kişilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için MOBESE kameralarını incelemeye aldı. Ayrıca, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise olayın gerçekleştiği bölgede çalışma yaptı. Soruşturma sürüyor.