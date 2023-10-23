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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de sahte içkiden ölüm

        İzmir'de sahte içkiden ölüm

        İzmir'in Karabağlar ilçesinde, sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen İsmail Nişan hayatını kaybetti. Nişan'ın evinde yapılan kontrolde plastik şişelerde sahte içki bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 00:18 Güncelleme: 23.10.2023 - 00:19
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        Sahte içkiden zehirlenen kişi öldü
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        İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Bozyaka Mahallesi'nde İsmail Nişan'dan bir süredir haber alamayan yakınları evine gitti. Yalnız yaşayan yakınları Nişan'ı hareketsiz halde yatarken buldu. Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

        DHA'nın haberine göre; ihbarla eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nişan'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Evde yapılan incelemelerde pet şişede sahte içki bulundu. Sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen Nişan'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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