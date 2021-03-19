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İzmir'de sokak ortasında cansız beden bulundu

İzmir’in Karabağlar ilçesindeki bir sokakta erkek şahsa ait ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

İzmir'de sokak ortasında cansız beden bulundu
Kaldırımda cansız beden!
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İHA

Olay sabah saatlerinde, Kazım Karabekir Mahallesi 9002/11 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, kaldırım üzerinde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. İHA'nın haberine göre; polis ekiplerince yapılan incelemelerde ise ölen kişinin Mustafa Terzioğlu (64),olduğu tespit edildi.

Öte yandan, Terzioğlu’nun cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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