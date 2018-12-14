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İzmir Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığı'nda, Teröristle Mücadele Harekatı (TMH) Kursu'nu bitiren 1037 uzman erbaş, 4 haftalık eğitimin ardından yemin etti. Okul komutanı Jandarma Kurmay Albay İbrahim Aydın, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin, ettiği yeminle, vatan, cumhuriyet ile ulus için hizmet etmek ve gerektiğinde canını feda etmek için ilk adımı attığını belirtti.
"ONLARLA GURUR DUYMAK AZDIR"
AA'da yer alan habere göre vatana güzel evlatlar yetiştiren fedakar ailelere teşekkür eden Aydın, "Onlarla ne kadar gurur duysanız azdır. Evlatlarınızın aldıkları eğitimle ülkesine, milletine vatan sevgisiyle hizmet edeceklerine yürekten inanıyoruz. Onları yetiştirdiğiniz için sizleri de kutluyoruz. Onların gelecekteki başarılarına sağlık içinde tanık olmanızı diliyoruz" dedi.
"VATAN AŞKIYLA GÖREVE KOŞTUK"
Aydın, uzman erbaşların da kanunlara, nizama ve mesleğin temel dayanağı olan sadakat ilkesiyle hareket edeceğine ve kutsal manevi değerleri koruyacağına inandığını söyledi. Kursiyerler adına konuşma yapan Uzman Erbaş Onur Aksatan, vatan aşkıyla göreve koştuklarını ve mesleklerinin gereğini öğrenmeye başladıklarını ifade etti.
"ÇELİKTEN BİR YUMRUK"
Jandarma personelinin "çelikten bir yumruk" olduğunu dile getiren Aksatan, "Bu şerefli eğitim ocağında önce vatanı, bayrağı ve Aziz Türk milletini bize emanet ettiniz. Bütün arkadaşlarım adına haykırıyorum, bu emanetler şerefimizdir, namusumuzdur. Bizler Çanakkale, Sakarya, Afrin'e gidenlerin izinden gidiyoruz. Artık görev sırası bizde" dedi.
ÇEŞİTLİ GÖSTERİLER YAPILDI
Uzman erbaşların ant içtiği törende, tüfekli hareketler ve çeşitli gösteriler yapıldı. Kadın askerlerin yaptığı hareketler ve gösteriler izleyicilerden büyük alkış aldı. Kule inişinin ardından jandarma marşı okundu ve tören geçişi gerçekleştirildi.
AİLELERİYLE KUCAKLAŞTILAR
Törenin ardından uzman erbaşlar yurdun dört bir yanından gelen yakınlarıyla kucaklaşıp hasret giderdi. Yakın dövüş gösterisi izleyicilerden büyük alkış alan kadın uzman erbaşlardan Hacer Akkuş ve Fatma Öztürk de asker yakınlarının çocuklarını sevdi. Hacer Akkuş, beden eğitimi öğretmenliği mezunu olduklarını ve birçok yakın dövüş sporunu bildiklerini söyledi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinden gelen eşi ve 1 yaşındaki kızı Buğlem Asya'ya sarılan Ergün Sevincek de çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi.
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