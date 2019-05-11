İzmir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Karşıyaka-Bornova çevre yolunun Bayraklı tünelleri çıkışında Ömer Altuntabaklı'nın kullandığı 34 CAE 235 plakalı otomobil, beton blok taşıyan ve sürücüsü Kamuran Y. olan 06 AP 7005 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazanın etkisiyle bariyerlere yönelen otomobil, daha sonra tırın ön tarafına çarpıp durdu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, otomobil sürücüsü Altuntabaklı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, tırda bulunan ve çelişkili ifade veren 2 kişiyi göz altına aldı. Bu kişilerin yapılan sorgusunda tır sürücüsünün Kamuran Y. olduğu, ehliyet sınıfının aracı kullanmaya yetersiz olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Altuntabaklı'nın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan otomobilin tıra arkadan çarpma anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.