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Haberler Gündem İzmir'deki 30 mezarlık alanı doldu, yenileri açılıyor
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İzmir kent merkezindeki 30 mezarlık alanı doldu, 2 ilçede yenileri açılıyor

İzmir'de, ortalama her yıl 24 bin kişi hayatını kaybederken, kent merkezindeki 30 mezarlık alanı doldu. Büyükşehir Belediyesi, mezarlık ihtiyacını karşılamak için Karşıyaka ve Bornova ilçelerinde 2 yeni mezarlık alanını daha hizmete almaya hazırlanıyor. Öte yandan, İzmir'de mezarlık fiyatlarına zam yapılmadığı, 2021 fiyatlarının 2023 yılında da geçerli olduğu ifade edildi

İzmir'deki 30 mezarlık alanı doldu, yenileri açılıyor
DHA

Her yıl ortalama 24 bin kişinin hayatını kaybettiği İzmir'de, kent merkezindeki 30 mezarlık alanı doldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, mezarlıkların gömü kapasitesinin dolması, nüfus artışı, göç ve pandemi nedeniyle yaşanan yoğunluğa çözüm üretmek amacıyla 2 mezarlık alanını daha hizmete alacak.

2024 YILINDA HİZMETE ALINACAK

Kentin mezarlık ihtiyacının karşılanması için Karşıyaka ilçesi Örnekköy ve Bornova ilçesi Kayadibi mahallerinde toplam 245 metrekarelik alan içerisinde 28 bin gömü kapasiteli mezarlık çalışmaları devam ediyor. 13 bin gömü kapasiteli Bornova Kayadibi Mezarlığı 2023 yılı içerisinde, 15 bin gömü kapasiteli Karşıyaka Örnekköy Mezarlığı'nın ise 2024 yılında hizmete alınacağı ifade edildi.

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı Defin İşlemleri Şube Müdürlüğü, son olarak 2020 yılında zam yapılan mezar yeri ücretlerinde bir değişiklik olmadığını ve 2021 yılı ücretlerin 2023 yılı için de geçerli olduğunu belirtti.

2 YENİ MEZARLIK ALANINDA 28 BİN GÖMÜ KAPASİTESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, 30 mezarlık alanının doluluk oranına ulaştığını ifade etti. Belediyeden yapılan açıklamada, son yıllarda kent merkezinde artan mezarlık ihtiyacının karşılanması için çalışmaların devam ettiği belirtilerek, şunları söyledi:

"Karşıyaka Örnekköy Mahallesi'nde yeni mezarlık yapılıyor. 145 bin metrekarelik mezarlık alanı 15 bin gömü kapasiteli olacak. Çalışmalar sürüyor. 2024 yılında hizmete alınması planlanıyor. Büyükşehir Belediyesi, Bornova'ya yeni bir mezarlık kazandırıyor. Kayadibi Mezarlığı 100 bin metrekarelik alanda oluşturuluyor. 13 bin kişinin defnedileceği şekilde planlanan mezarlık 2023 yılında hizmete alınacak" ifadelerine yer verildi.

MEZAR YERİ ÜCRETLERİ

İzmir'de mezar yeri ücretlerinde bir değişiklik yapılmadığını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı Defin İşlemleri Şube Müdürlüğü, 2021 yılı ücretlerin 2023 yılı için de geçerli olduğunu belirtti.

Buna göre, gömüye açık mezarlarda 0-7 yaş grubu için lahitli mezar ücreti 200 lira, 8 yaş ve üzeri mezar ücreti 400 lira, gömü anında çift katlı lahitli mezar ücreti 2 bin TL olarak devam edecek. Sıra gömü adası dışında farklı gömü yeri talebinde gömü anında alınacak bir kişilik mezar yer ücretinde 0-7 yaş grubu 3 bin 750 TL, 8 yaş ve üzeri 7 bin 500 TL, 8 yaş üzeri (Lahitli) 7 bin 900 TL olarak sabit kaldı. İleriye yönelik münferit lahitli mezar yeri ücreti 15 bin 300 TL ve toprak mezar yer ücreti 14 bin 900 TL olarak sabit tutuldu.

4 KİŞİLİK YAPILI AİLE MEZARININ FİYATI

Aile mezarlarında ise 2 kişilik yapısız aile mezarı yer ücreti 15 bin TL, 3 kişilik yer ücreti 22 bin 500 TL ve 4 kişilik yer ücreti 30 bin TL olarak devam edileceği bildirildi. 2 kişilik yapılı aile mezarı yer ücretinin 15 bin 800 TL, 4 kişilik yer ücretinin ise geçen yıl olduğu gibi yine 31 bin 600 TL olduğu aktarıldı.

TÜM CENAZE NAKİLLERİ ÜCRETSİZ OLARAK YAPILIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Manisa, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Denizli, Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir Bursa, Çanakkale, Isparta ve Burdur illerine cenaze aracı ile diğer illere ise hava yolu ile cenaze nakil işleri ücretsiz yapılıyor.

Mezar yeri hazırlanması, gömü işleminin gerçekleştirilmesi, üste gömülerin gerçekleştirilmesi, şehitler ve birinci derece yakınları, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçların ölümüne sebebiyet verdiği kişiler, fakir ve kimsesiz cenazelere ücretsiz olarak hizmet veriliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından son olarak 2020 yılında açıklanan ölüm istatistiklerine göre İzmir'de 2019 yılında 27 bin 567 kişi hayatını kaybetti. Kentteki 2009-2019 yılları arasındaki ölüm verileri ortalamasına bakıldığında, İzmir'in ölüm oranı ortalaması 24 bin 265 olduğu görüldü.

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