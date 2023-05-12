İzmir'deki uyarı ateşi ölümünde polis tutuklandı

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Konak ilçesi 1161 Sokak'ta meydana geldi. İHA'nın haberine göre, aile içi şiddet ihbarına giden polis memuru F.Y., olay yerinde mukavemette bulunan Semih Gürler'i ikaz etmek için uyarı ateşi açtı. Kurşunlardan biri Semih Gürler'in başına isabet etti.

BAŞINA İSABET EDEN KURŞUNLA ÖLDÜ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde durumu ağır olduğu tespit edilen Gürler, ambulans ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Gürler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.