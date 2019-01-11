Çete üyeleri arasında bir binbaşı var

Aliağa ilçesindeki bir tatil köyüne düzenlenen operasyonda aralarında Çukurca ilçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bilgehan Ö. ile TSK'dan istifa eden uzman çavuş Mehmet Ç.'nin de bulunduğu 4'ü yabancı uyruklu 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Elde edilen bilgiye göre, operasyon sürerken gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Son yapılan aramalar sonucunda operasyon kapsamında yaklaşık 1 ton skunk tabir edilen esrar, yarım kilo likit esrar, 5 adet uzun namlulu otomatik silah, silahlara ait 10 adet şarjör, 1 adet 45 kalibre tabanca, tabancaya ait 2 adet şarjör, 100 adet tabanca mermisi, 2 adet pompalı tüfek ve tüfeklere ait 58 adet fişek ve 60 metre uzunluğunda halat bulundu. Uyuşturucu maddeyi yurtdışından getirdiği belirlenen yabancı uyruklu 1 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

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