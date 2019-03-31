İzmir'den ilk sonuçlar!

Türkiye, bugün Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı. Ankara'da oy kullanma işlemi sabah 08.00'de başladı, saat 17.00'de sona erdi. 3 milyon 250 bin seçmen 12 bin 158 sandıkta oylarını kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışının AK Parti adayı Nihat Zeybekci ile CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Tunç Soyer arasında geçmesi bekleniyor.

İZMİR'DEN İLK SONUÇLAR

Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi. İzmir genelinde saat 17.45 itibariyle sandıkların yüzde 0,1'i açıldı. Toplam sandık 10 bin 161, açılan sandık sayısı ise 71.

Açılan sandıklardan gelen sonuçlara göre;

Mustafa Tunç Soyer % 55.66

Nihat Zeybekçi % 38.86

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