        Haberler Kültür-Sanat İzmir Enternasyonal Fuarı 29 Ağustos'ta başlayacak

        İzmir Enternasyonal Fuarı 29 Ağustos'ta başlayacak

        Bu yıl 94'üncü kez düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) 29 Ağustos'ta başlayacak. Kültürpark'ta ziyaretçilerini ağırlayacak fuarın onur konuğu ülkesi Bosna Hersek olacak

        Giriş: 23.08.2025 - 02:19 Güncelleme: 23.08.2025 - 02:19
        İzmir Enternasyonal Fuarı 29 Ağustos'ta başlayacak
        Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi'ndeki basın toplantısında, Türkiye'nin ilk fuarı İEF'nin İzmir'in simge organizasyonlarından olduğunu söyledi.

        AA'nın haberine göre, en iyi fuarı düzenlemek için gayret ettiklerini ifade eden Tugay, şöyle konuştu:

        "Fuar zamanla gelenekselleştikçe, renklendikçe hakikaten etkileyici bir görselliğe dönüşecek. Fuarımız bir kortejle başlayacak. Dünyadaki pek çok festivalin geçit törenleri vardır. Özellikle şehir dışından gelen konukların katıldığı ama şehrimizin renkli temalarının yer aldığı güzel bir geçit törenini bu sene başlatıyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu muhteşem bir görsel şova dönüşecek. Bu sene Balkan kültürü temasını daha yoğun olarak fuarımızda işleyeceğiz."

        29 Ağustos - 9 Eylül tarihlerinde Kültürpark'ta ziyaretçilerini ağırlayacak fuarın onur konuğu ülkesi Bosna Hersek olacak.

        Gastronomiden el sanatlarına, kent tanıtımından kültürel ürünlere kadar geniş yelpazede Bosna Hersek'in kültürünün yansıtılacağı fuara Fransa, Fildişi Sahilleri, Hindistan, Ukrayna ve Kamboçya'dan temsilciler de katılacak.

        Sanatçıların 12 gün boyunca konser vereceği fuarda, birçok kültür, sanat, spor, gastronomi ve çocuk etkinliği de yapılacak.

