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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir haberleri: Aynı yaştaydılar... İki kuzenin trajik sonu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Aynı yaştaydılar... İki kuzenin trajik sonu!

        İzmir'in Kiraz ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü 21 yaşındaki Umut Erkan ile yanında bulunan, aynı yaştaki kuzeni Efe Kamil Erkan, hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 13:26 Güncelleme: 12.04.2025 - 13:26
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        Aynı yaştaydılar... İki kuzenin trajik sonu!
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        İzmir'de gözyaşına boğan kaza, bu sabah saat 02.00 sıralarında, Kiraz ilçesi Doğancılar Mahallesi'nde meydana geldi. Umut Erkan'ın (21) kontrolünü yitirdiği otomobil, elektrik direğine çarptı.

        SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

        Hayatını kaybeden Umut Erkan.
        Hayatını kaybeden Umut Erkan.

        DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

        Kazada yaşamını yitiren Efe Kamil Erkan.
        Kazada yaşamını yitiren Efe Kamil Erkan.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Umut Erkan ve yanındaki kuzeni Efe Kamil Erkan'ın hayatını kaybettiği belirledi.

        OTOPSİ YAPILACAK

        İncelemenin ardından kuzenlerin cenazeleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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