        İzmir haberleri: Genç kadın yolun karşısına geçecekti | SON DAKİKA HABERİ

        Genç kadın yolun karşısına geçecekti!

        İzmir'in Torbalı ilçesinde, Aydın Karayolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 25 yaşındaki Yağmur Şenli, bir midibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 15:24 Güncelleme: 02.01.2026 - 15:24
        Genç kadın yolun karşısına geçecekti!
        İzmir'de kaza, sabah saat 08.15 sıralarında Torbalı ilçesi İzmir-Aydın Karayolu Kuşçuburun Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

        İŞİNE GİDİYORDU

        Edinilen bilgiye göre, işe gitmek amacıyla yolun karşısına geçmek isteyen Yağmur Şenli'ye (25), B.İ. (60) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen seyir halindeki bir midibüs çarptı.

        GENÇ KADIN YOLA SAVRULDU

        İHA'daki habere göre çarpmanın şiddetiyle genç kadın yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Şenli’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alınırken, karayolunda trafik akışı bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı.

        KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Hayatını kaybeden genç kadının Kuşçuburun Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

