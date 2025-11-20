Habertürk
        Hayali uçak mühendisi olmakmış... 17 yaşındaki Ceylin trafik kazasına kurban gitti!

        Hayali uçak mühendisi olmakmış... 17 yaşındaki Ceylin trafik kazasına kurban gitti!

        İzmir'de bir genç hayattan koptu. Otomobilin mıcırlı yolda takla attığı kazada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Ceylin Işık'ın, Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Gövde Motor Bakımı Bölümü'nü birincilikle bitirdiği ve hayalinin uçak mühendisliği olduğu öğrenildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 11:06 Güncelleme: 20.11.2025 - 11:06
        17 yaşındaki Ceylin'in hayali mühendis olmakmış!
        İzmir'in Selçuk ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi. Otomobilin mıcırlı yolda takla attığı kazada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Ceylin Işık'ın, Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Gövde Motor Bakımı Bölümü'nü birincilikle bitirdiği ve hayalinin uçak mühendisliği olduğu öğrenildi.

        ARAÇ, MICIRLI YOLDA TAKLA ATTI

        DHA'nın haberine göre olay; 8 Kasım'da saat 22.00 sıralarında, İzmir'in Selçuk ilçesinin Çamlık-Acarlar Mahallesi kara yolunda meydana geldi. 18 yaşındaki S.Y., kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini, yol yapım çalışması nedeniyle mıcırlı olan yolda kaybetti. Savrulan otomobil, karşı şeride geçip takla attı.

        3 KİŞİ YARALANDI

        Otomobilin sürücüsü S.Y. ve yanındaki arkadaşlarından E.B. (18) ile kaza anında kırılan arka camdan yola fırladığı belirtilen Ceylin Işık yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        17 YAŞINDAKİ GENÇ CEYLİN KURTARILAMADI

        Yaralılardan Ceylin Işık, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Durumları iyi olan diğer 2 yaralı ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        HAYALİ UÇAK MÜHENDİSİ OLMAKMIŞ

        Kazada hayatını kaybeden Ceylin Işık'ın, Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Gövde Motor Bakımı Bölümü'nü birincilikle bitirdiği, hayalinin uçak mühendisliği olduğu öğrenildi.

