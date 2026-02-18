Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir haberleri: Masaj salonundan 13 mağdur kadın kurtarıldı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Masaj salonundan 13 mağdur kadın kurtarıldı

        İzmir'de, düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 13 mağdur kadın kurtarıldı. S.Ş, M.A, H.K, H.Ç, Z.İ. ve G.K isimli şüpheliler cezaevine gönderildiler

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 10:21 Güncelleme: 18.02.2026 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Masaj salonundan 13 mağdur kadın kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'de, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak, Teknik Takip ve SAM Büro Amirliği ekiplerince; 'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'masaj salonu' adı altında mağdur kadınlara fuhuş yaptırarak maddi kazanç elde edildiği, müşterilere mağdur kadınların fotoğraflarının bulunduğu katalogların gönderildiği, suçtan elde edilen gelirin suç örgütü üyeleri arasında paylaştırılarak maddi kazanç sağlandığı ve şüphelilerin fuhuş faaliyetlerini sistematik biçimde sürdürdükleri tespit edildi.

        8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        İHA'daki habere göre ekiplerce belirlenen adresler yapılan eşzamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        MAĞDUR EDİLEN 13 KADIN KURTARILDI

        Şüphelilerin ikametlerinde ve masaj salonunda yapılan aramalarda birçok dijital materyal ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 13 mağdur kadın kurtarıldı.

        6 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Adli mercilere sevk edilen A.A ve T.K çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.Ş, M.A, H.K, H.Ç, Z.İ. ve G.K ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Gündem - 15 Şubat 2026 ( CHP, Akın Gürlek'e Neden Karşı?)

        Bahçeli'nin 27 yıllık planı ne? Kabinede revizyon sürer mi? CHP, Akın Gürlek'e neden karşı? Bakan değişimine niye ihtiyaç duyuldu? Kabinede başka değişiklik olur mu? Bahçeli hangi odakları işaret etti? "Umut hakkı" raporda olacak mı? Habertürk Gündem'de Kerem Kırçuval sordu; GENAR Araştırma Başkanı...
        #İzmir
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Komisyonda rapor gündemiyle toplanıyor
        Komisyonda rapor gündemiyle toplanıyor
        Hataylı lise öğrencisi Ayşe, ABD'deki bilim olimpiyatında dünya birincisi!
        Hataylı lise öğrencisi Ayşe, ABD'deki bilim olimpiyatında dünya birincisi!
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        En yüksek kira artışı hangi ilde?
        En yüksek kira artışı hangi ilde?
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Motosiklet çarptı taburcu edildi ölüme uyudu!
        Motosiklet çarptı taburcu edildi ölüme uyudu!
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        Barış Alper'den muhteşem performans!
        Barış Alper'den muhteşem performans!
        Motosikletle geldiler... Araç içinde iki kardeşe kanlı pusu!
        Motosikletle geldiler... Araç içinde iki kardeşe kanlı pusu!
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        Kardeş kavgası cinayetle bitti!
        Kardeş kavgası cinayetle bitti!
        Ramazan pidesi neden yuvarlak?
        Ramazan pidesi neden yuvarlak?
        Derede sürüklendiler, kendi imkanlarıyla kurtuldular!
        Derede sürüklendiler, kendi imkanlarıyla kurtuldular!
        Eymen'i oyun mu öldürdü? Bilgisayarı inceleniyor!
        Eymen'i oyun mu öldürdü? Bilgisayarı inceleniyor!
        Cani koca, eşini çocuklarının önünde öldürdü
        Cani koca, eşini çocuklarının önünde öldürdü
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        Borsanın yüzde 10'u ABD'lilerde
        Borsanın yüzde 10'u ABD'lilerde
        İtalya referanduma gidecek: "Meloni büyük risk aldı"
        İtalya referanduma gidecek: "Meloni büyük risk aldı"
        Hileli bordroda fazla çalışma hesabı
        Hileli bordroda fazla çalışma hesabı
        "İnanan insan, yalnız değildir"
        "İnanan insan, yalnız değildir"