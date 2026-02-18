Masaj salonundan 13 mağdur kadın kurtarıldı
İzmir'de, düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 13 mağdur kadın kurtarıldı. S.Ş, M.A, H.K, H.Ç, Z.İ. ve G.K isimli şüpheliler cezaevine gönderildiler
İzmir'de, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak, Teknik Takip ve SAM Büro Amirliği ekiplerince; 'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'masaj salonu' adı altında mağdur kadınlara fuhuş yaptırarak maddi kazanç elde edildiği, müşterilere mağdur kadınların fotoğraflarının bulunduğu katalogların gönderildiği, suçtan elde edilen gelirin suç örgütü üyeleri arasında paylaştırılarak maddi kazanç sağlandığı ve şüphelilerin fuhuş faaliyetlerini sistematik biçimde sürdürdükleri tespit edildi.
8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İHA'daki habere göre ekiplerce belirlenen adresler yapılan eşzamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
MAĞDUR EDİLEN 13 KADIN KURTARILDI
Şüphelilerin ikametlerinde ve masaj salonunda yapılan aramalarda birçok dijital materyal ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 13 mağdur kadın kurtarıldı.
6 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Adli mercilere sevk edilen A.A ve T.K çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.Ş, M.A, H.K, H.Ç, Z.İ. ve G.K ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.