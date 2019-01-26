İlçe Beklenen Hava En Düşük

(°C) En Yüksek

(°C) İzmir (Güzelyalı) Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağmurlu 10 15 Aliağa Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağmurlu 8 14 Balçova Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağmurlu 7 14 Bayındır Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu 7 15 Bayraklı Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağmurlu 8 14 Bergama Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağmurlu 7 13 Beydağ Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu 6 16 Bornova Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağmurlu 8 15 Buca Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağmurlu 7 14 Çeşme Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağmurlu 8 14 Çiğli Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağmurlu 8 14 Dikili Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağmurlu 8 13 Foça Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağmurlu 8 14 Gaziemir Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağmurlu 7 14 Güzelbahçe Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağmurlu 7 14 Karabağlar Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağmurlu 8 14 Karaburun Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağmurlu 8 12 Karşıyaka Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağmurlu 9 14 Kemalpaşa Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağmurlu 6 13 Kınık Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu 5 13 Kiraz Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu 4 13 Konak Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağmurlu 10 15 Menderes Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağmurlu 6 14 Menemen Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağmurlu 8 14 Narlıdere Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağmurlu 7 13 Ödemiş Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu 7 15 Seferihisar Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağmurlu 8 14 Selçuk Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağmurlu 7 15 Tire Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu 6 15 Torbalı Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağmurlu 7 15 Urla Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağmurlu 8 14