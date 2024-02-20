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        Haberler Gündem Güvenlik İzmir merkezli 'Daltonlar' operasyonu: 14 tutuklama

        İzmir merkezli 3 ilde 'Daltonlar' operasyonu: 14 tutuklama

        İzmir merkezli 3 ilde, liderliğini 'kırmızı bülten' ile aranan 'Can Dalton' kod adlı Beratcan Gökdemir'in yaptığı 'Daltonlar' suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Kafes 41' operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Ayrıca, 'Kafes 41' operasyonu kapsamında, suç örgütlerine silah temin ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden de 1'i tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 04:52 Güncelleme: 20.02.2024 - 04:52
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        İzmir merkezli 'Daltonlar' operasyonu: 14 tutuklama
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        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ortak çalışma yürüttü. Interpol tarafından 'kırmızı bülten' ile aranan ve yurt dışında olduğu tespit edilen 'Can Dalton' kod adlı Beratcan Gökdemir'in liderliğini yürüttüğü 'Daltonlar' suç örgütüne yönelik harekete geçildi.

        Suç örgütü mensuplarının İzmir'de gerçekleştirdiği eylemlerle ilgili örgüte maddi destek sağlayan, aynı zamanda eyleme katılarak örgüt mensuplarıyla birlikte hareket eden şüphelilere yönelik, 'Kafes 41' operasyonu düzenlendi. İzmir merkezli İstanbul ve Kütahya'da toplam 11 ev, 1 iş yeri ve 2 araca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli silahlarıyla birlikte yakalanıp, gözaltına alındı.

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        DHA'nın haberine göre; operasyonun 2'nci dalgasında ise 8 şüpheli daha gözaltına alındı. Söz konusu örgüt ile mafya tipi yapılanmalara silah sağlayan şüphelilere yönelik İzmir, Dikili, Torbalı ve Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yine, düzenlenen operasyonda 3 kişi daha gözaltına alındı.

        Her 3 operasyonda gözaltına alınan toplam 20 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

        Şüphelilerin ev iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 14 tabanca, 6 av tüfeği, 8 tabanca sürgüsü, 3 tetik mekanizması, 4 tabanca namlusu, 2 tabanca gövdesi, 1 tabanca kabzası, 4 tüfek namlusu, 1 tüfek kabzası, 328 fişek, 13 şarjör, 66 kartuş, 15,68 gram esrar ve 59 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        TOPLAM 14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        'Kafes 41' operasyonu kapsamında, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan toplam 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 'Daltonlar' suç örgütünde faaliyet gösterdiği belirtilen 13 kişi tutuklandı.

        Ayrıca, operasyon kapsamında suç örgütlerine silah temin etme suçundan gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'inin de tutuklandığı belirtildi. 'Kafes 41' operasyonu kapsamında, toplamda 14 şüpheli tutuklanırken, 6 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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