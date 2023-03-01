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Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir merkezli suç örgütü çökertildi: 30 gözaltı
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İzmir merkezli suç örgütüne 3 ilde operasyon: 30 gözaltı

İzmir merkezli suç örgütüne yönelik 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskında, silahla tehdit, nitelikli yağma, şantaj ve benzeri suçlara karıştığı öne sürülen 30 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda suç örgütünün elebaşı da yakalandı

İzmir merkezli suç örgütü çökertildi: 30 gözaltı
AA

İzmir merkezli suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli yakalandı.

Urla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, elebaşılığını S.T'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, aralarında iş insanlarının da bulunduğu mağdurlara yönelik silahla tehdit, nitelikli yağma, şantaj ve benzeri suçlar işlediği iddia edilen 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından İzmir, Aydın ve Adana'da 30 ikamet, 3 iş yeri ve 4 araca eş zamanlı baskın düzenlendi. S.T'nin de aralarında bulunduğu 30 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 26 tabanca, anahtarlık görünümlü suikast silahı, 7 pompalı tüfek, çok sayıda tabanca fişeği ve tüfek kartuşu, 28 uyuşturucu hap ve 340 gram sentetik uyuşturucu ve belgeler ele geçirildi.

Özel Harekat Timi, deniz polisi ve helikopterin destek verdiği operasyona 125 ekipten oluşan 350 polis katıldı.

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