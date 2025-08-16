İzmir'de 6 Ağustos ile 21 Ağustos tarihleri arasında uygulanacak su kesintisi programı, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (İZSU) yapılan açıklama ile netlik kazandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (İZSU) yapılan açıklama ile İzmir genelinde suların hangi saatler aralığında kesileceği, suların saat kaçta geleceği belli oldu. İşte detaylar...