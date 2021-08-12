İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) planlı su kesintisi programını paylaştı. İZSU'nun ardından Gaziemir Belediyesi de vatandaşları kesintiler hakkında bilgilendirdi.
Belediyenin resmi sayfasından yapılan açıklamada "Tahtalı Barajı ile Görece Arıtma Tesisi arasında bulunan 2200’lük ana isale hattı üzerinde arıza meydana gelmiştir. Arızanın tamir süresi yaklaşık 48 saat olarak tahmin edilmektedir. Çalışma süresi boyunca Gaziemir genelinde su kesintisi uygulanmak zorunda kalınmıştır." ifadelerine yer verildi.
İZSU İZMİR SU KESİNTİSİ DUYURULARI 12 AĞUSTOS 2021
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|NARLIDERE
|2. İNÖNÜ, HUZUR, ÇAMTEPE, NARLI, ÇATALKAYA
|12.08.2021 saat 16:00 ile 13.08.2021 saat 02:00 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Tahtalı Barajı ile Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi arasında 2200mm çaplı ana isale hattında meydana gelen arızadan dolayı ana hatta (mithatpaşa cad. )yaşanan basınç düşüklüğü sebebiyle pompalar devre dışı kalmıştır.
|GAZİEMİR
|AKTEPE, ATIFBEY, BİNBAŞI REŞATBEY, DOKUZ EYLÜL, EMREZ, FATİH, GAZİ, GAZİKENT, HÜRRİYET, ATATÜRK, IRMAK, BEYAZEVLER
|12.08.2021 saat 12:00 ile 13.08.2021 saat 00:00 arasında yaklaşık 12 saat su kesintisi olacaktır.
|İsale Hattı Arızası
|Tahtalı Barajı ile Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi arasında 2200mm çaplı ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle Gaziemir ilçesine su verilemeyecektir.
|MENDERES
|BELİRSİZ(MENDERES
|12.08.2021 saat 10:00 ile 22:30 arasında yaklaşık 12 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|İsale Hattı Arızası
|TAHTALI BARAJI İZMİRE GİDEN İSHALE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. MENDERES, DEREKÖY, GÖRECE, YENİKÖY, KUYUCAK, AKÇAKÖY, BAHÇECİK. KASIMPAŞA MAHALESİ CUNEYİTBEY MAHALESİ KEMALPAŞA MAHALESİ BARBAROS MAHALESİ ĞAZİPAŞA MAHALESİ ALTINTEPE MAHALESİ
|ALİAĞA
|ÇALTILIDERE
|12.08.2021 saat 18:30 ile 20:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|ALİAĞA ÇALTILIDERE PINARCIK MEVKİYE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|SEFERİHİSAR
|CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY, HIDIRLIK, TURABİYE
|12.08.2021 saat 20:00 ile 23:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|temel cingöz caddesi üzeri ana boru patlağı nedeniyle bölgenin suları kesilmiştir.
|MENEMEN
|ÇUKURKÖY
|12.08.2021 saat 17:45 ile 19:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ
|GERELİ
|31.07.2021 saat 12:00 ile 13.08.2021 saat 23:00 arasında yaklaşık 13 gün 11 saat su kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ GERELİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN POMPA MOTOR ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|MENDERES
|GÖRECE CUMHURİYET
|12.08.2021 saat 19:25 ile 21:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|GÖRECE CUMHURİYET ANA BORU ARIZASI.
|ÖDEMİŞ
|KARADOĞAN
|12.08.2021 saat 18:30 ile 20:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ KARADOĞAN MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|MENDERES
|KÜNER
|12.08.2021 saat 19:00 ile 22:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|TEDAŞTAN KAYNAKLI ELEKTRİK ARIZASI KÜNER KÖYÜNDE
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|GAZİEMİR
|MENDERES, SEVGİ, YEŞİL, ZAFER
|12.08.2021 saat 12:00 ile 13.08.2021 saat 00:00 arasında yaklaşık 12 saat su kesintisi olacaktır.
|İsale Hattı Arızası
|Tahtalı Barajı ile Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi arasında 2200mm çaplı ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle Gaziemir ilçesine su verilemeyecektir.
|BAYINDIR
|PINARLI
|11.08.2021 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|PINARLI ÇAYIR MEVKİ GENELİ TERFİ HATTINDAKİ PATLAKTAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR.
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