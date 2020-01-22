İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu şehrin 6 ilçesinde etkili olan su kesintisi nedeniyle soruluyor. Özellikle Çeşme'deki uzun su kesintileri dikkatleri çekiyor. İşte İzmir su kesintisi listesi...
İZMİR SU KESİNTİSİ - SULAR NE ZAMAN GELECEK?
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ÇEŞME
|ŞİFNE
|30.10.2019 saat 09:00 ile 31.01.2020 saat 17:00 arasında yaklaşık 93 gün 8 saat su kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|ŞİFNE MAHALLESİ, ÇAMUR BANYOSU İLE DURMUŞ DERESİ ARASINDA KALAN 6474-6459-6441-6452-6580 SOKAK VE ÇEVRESİNDE YENİ SU HATTIMIZ DEVREYE ALINMIŞ OLUP ESKİ SU HATTIMIZ İPTAL EDİLMİŞTİR. MEVCUT YENİ HATTA GEÇİŞ İÇİN İZSU SAYAÇ YERİ DÜZENLEME ESASLARINA UYGUN OLARAK YAPILMIŞ SAYAÇ YERLERİNİN (232 2937221) ÇEŞME TEKNİK İRTİBAT NUMARAMIZA BİLDİRİLMESİNE MÜTABIKEN YENİ HATTA BAĞLANTILAR EKİPLERİMİZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLİCEKTİR
|ÇEŞME
|GERMİYAN
|24.09.2019 saat 16:00 ile 31.01.2020 saat 17:00 arasında yaklaşık 129 gün 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|MARTI SİTESİ 27000, 27001, 27002, 27003, 27007 SOKAKLARDA YENİ SU HATTINA GEÇİŞ YAPILDIĞINDAN DOLAYI, ESKİ SEBEKE HATTI DEVREDEN ÇIKARILMIŞIR. ESKİ ŞEBEKEDEN SU ALAMAYAN ABONELERİMİZİN İVEDİKLE SAYAÇ YERLERİNİ PARSEL DIŞINA HAZIRLAYARAK, İRTİBAT NUMARAMIZ OLAN 293 7221 NOLU NUMARAMIZA BİLGİ VERİLDİĞİ TAKDİRDE SU BAGLANTINIZ PROGRAM DAHİLİNDE YAPILACAKTIR.
|ÇEŞME
|ARDIÇ
|23.09.2019 saat 09:00 ile 31.01.2020 saat 17:00 arasında yaklaşık 130 gün 8 saat su kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|ARDIÇ MAHALLESİ BÖLGE GENELİNDEKİ SOKAKLARDA YENİ SU HATTIMIZ DEVREYE ALINMIŞ OLUP ESKİ SU HATTIMIZ İPTAL EDİLMİŞTİR. MEVCUT YENİ HATTA GEÇİŞ İÇİN İZSU SAYAÇ YERİ DÜZENLEME ESASLARINA UYGUN OLARAK YAPILMIŞ SAYAÇ YERLERİNİN (232 2937221) ÇEŞME TEKNİK İRTİBAT NUMARAMIZA BİLDİRİLMESİNE MÜTABIKEN YENİ HATTA BAĞLANTILAR EKİPLERİMİZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLİCEKTİR.
|DİKİLİ
|İSMETPAŞA, GAZİPAŞA, SALİMBEY
|22.01.2020 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|İsale Hattı Arızası
|İsale hattında meydana gelen patlaktan dolayı çarşı hattında 2 saatlik su kesintisi yaşanacaktır.
|ÖDEMİŞ
|KAYAKÖY, YENİKÖY
|22.01.2020 saat 08:45 ile 17:30 arasında yaklaşık 8 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|ÖDEMİŞ İLÇESİ TEDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI YENİKÖY VE KAYAKÖY MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR.
|NARLIDERE
|ÇAMTEPE
|22.01.2020 saat 08:35 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|meydan sokak girişi vana kapalı
|BEYDAĞ
|ALAKEÇİLİ
|21.01.2020 saat 17:00 ile 22.01.2020 saat 17:00 arasında yaklaşık 1 gün su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|BEYDAĞ İLÇESİ ALAKEÇİLİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
|KARABURUN
|BOZKÖY
|21.01.2020 saat 15:15 ile 22.01.2020 saat 12:00 arasında yaklaşık 20 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|BOZKÖY ÇAMLIK SİTESİ VE AZMAK MEVKİNDE ANA BORU ARIZASINDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
|ÇEŞME
|ALAÇATI
|20.09.2019 saat 09:00 ile 31.01.2020 saat 17:00 arasında yaklaşık 133 gün 8 saat su kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|ALAÇATI ŞAHİN TEPESİ 16174-16175-16176-16178 SOKAK VE CİVARLARINDA YENİ SU HATTINA GEÇİŞ YAPILDIĞINDAN DOLAYI, ESKİ SEBEKE HATTI DEVREDEN ÇIKARILMIŞIR. ESKİ ŞEBEKEDEN SU ALAMAYAN ABONELERİMİZİN İVEDİKLE SAYAÇ YERLERİNİ PARSEL DIŞINA HAZIRLAYARAK, İRTİBAT NUMARAMIZ OLAN 293 7221 NOLU NUMARAMIZA BİLGİ VERİLDİĞİ TAKDİRDE SU BAGLANTINIZ PROGRAM DAHİLİNDE YAPILACAKTIR.
|KEMALPAŞA
|KEMALPAŞA OSB
|20.01.2020 saat 11:00 ile 20.01.2021 saat 11:00 arasında yaklaşık 366 gün su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|KEMALPAŞA OSB ULUCAK OSB DEPO SEVİYESİ DÜŞÜK OLMA SEBEBİYLE SULARI KESİK.
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