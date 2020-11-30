İzmir ve Manisa'da resmi anaokulu ve ana sınıflarda eğitim uzaktan yapılacak

AA

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Toplantıda 4 Ocak 2021'e kadar il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince yüz yüze eğitim yapılan okul öncesi eğitim kurumlarında uzaktan eğitime geçme kararı alındığı belirtildi.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada da, "Kovid-19 salgınının seyri dikkate alınarak 30 Kasım - 4 Ocak 2021 tarihlerinde ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.