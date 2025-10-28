İzmir ve Manisa’da sağanak yağış etkili oldu

İzmir ve Manisa’da sağanak yağış etkili oldu

İzmir ve Manisa’da sağanak yağış etkili oldu İzmir'in Bergama ve Manisa'nın Kırkağaç ilçelerinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, sürücüler yollarda mahsur kaldı

Giriş: 28.10.2025 - 04:17 Güncelleme: 28.10.2025 - 04:17

