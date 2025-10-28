Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İzmir ve Manisa’da sağanak yağış etkili oldu

        İzmir ve Manisa’da sağanak yağış etkili oldu

        İzmir'in Bergama ve Manisa'nın Kırkağaç ilçelerinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, sürücüler yollarda mahsur kaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 04:17 Güncelleme: 28.10.2025 - 04:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir ve Manisa'da sağanak yağış etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İzmir’in Bergama ve Manisa’nın Kırkağaç ilçelerinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        İlçelerdeki yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yağmura yolda yakalanan araç sürücüleri mahsur kaldı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ve itfaiye ekiplerinin bölgede çalışması sürdüğü belirtildi.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #İzmir
        #Manisa
        #Sağanak
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        'İstanbul Senin' operasyonunda 6 tutuklama
        'İstanbul Senin' operasyonunda 6 tutuklama
        Tedesco'dan derbi açıklaması!
        Tedesco'dan derbi açıklaması!
        "Yüksek pres skoru büyüttü!"
        "Yüksek pres skoru büyüttü!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Gaziantep'te dört dörtlük Fenerbahçe!
        Gaziantep'te dört dörtlük Fenerbahçe!
        Almanya'dan savunmaya 377 milyar euro
        Almanya'dan savunmaya 377 milyar euro
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        İbrahim Yıldız yazdı: Futbolumuz can çekişiyor!
        İbrahim Yıldız yazdı: Futbolumuz can çekişiyor!
        Bursa'da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu!
        Bursa'da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu!
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!