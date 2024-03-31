İzmir Balçova Belediyesi hangi partide? İzmir Balçova Belediye başkanı kimdir? İzmir Balçova Belediye başkan adayları İzmir Balçova Belediyesi hangi partide? İzmir Balçova Belediye Başkanı kimdir? İzmir Balçova Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Balçova Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Balçova Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Balçova yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:55 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:55 facebook

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