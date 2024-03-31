İzmir Balçova Belediyesi hangi partide? İzmir Balçova Belediye başkanı kimdir? İzmir Balçova Belediye başkan adayları
İzmir Balçova Belediyesi hangi partide? İzmir Balçova Belediye Başkanı kimdir? İzmir Balçova Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Balçova Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Balçova Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Balçova yerel seçim sonuçları..
İzmir Balçova BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Balçova Belediye Başkanlığını 33036 alınan oy ve %67.22 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Fatma Çalkaya kazanmıştır.
Balçova Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Cumhuriyet Halk Partisi %67.22
Adalet ve Kalkınma Partisi %26.94
Türkiye Komünist Partisi %1.67
Demokratik Sol Parti %1.48
Saadet Partisi %1.33
Büyük Birlik Partisi %0.45
Demokrat Parti %0.39
Vatan Partisi %0.37
Bağımsız %0.21
Bağımsız Türkiye Partisi %0.14
İzmir Balçova BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİEROL EROĞLU - AK Parti İzmir Balçova Belediye Başkan Adayı ONUR YİĞİT - CHP İzmir Balçova Belediye Başkan Adayı HİCRAN HELEZÜR - İYİ Parti İzmir Balçova Belediye Başkan Adayı NİLGÜN BUZAN - MEMLEKET İzmir Balçova Belediye Başkan Adayı BETÜL KAYA - VATAN İzmir Balçova Belediye Başkan Adayı ERSİN DOĞAN - BĞMSZ İzmir Balçova Belediye Başkan Adayı İSLAM ASLAN - HÜDAPAR İzmir Balçova Belediye Başkan Adayı ŞÜKRÜ CEBECİ - MP İzmir Balçova Belediye Başkan Adayı CEM GÖZÜAÇIK - TKH İzmir Balçova Belediye Başkan Adayı İBRAHİM EMRE AKBAŞ - YENİDEN REFAH İzmir Balçova Belediye Başkan Adayı ORHUN BENLİCAN - ZP İzmir Balçova Belediye Başkan Adayı BURCU MUZAFFER YERELİ - DEVA İzmir Balçova Belediye Başkan Adayı COŞKUN ATİKOL - OCAK İzmir Balçova Belediye Başkan Adayı KÜBRA KARADEMİR - DSP İzmir Balçova Belediye Başkan Adayı SEVİNÇ BAYSAL - BTP İzmir Balçova Belediye Başkan Adayı MAHMUT KOÇ - SP İzmir Balçova Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN ÇELİK - DEM Parti İzmir Balçova Belediye Başkan Adayı ZEYNEP MERT YALÇIN - TKP İzmir Balçova Belediye Başkan Adayı SEYFULLAH ÖZBEK - SP İzmir Balçova Belediye Başkan Adayı CANER ÜREYİL - HÜDAPAR İzmir Balçova Belediye Başkan Adayı YAVUZ AYNACI - DP İzmir Balçova Belediye Başkan Adayı AYSUN SERBEST - HKP İzmir Balçova Belediye Başkan Adayı YILDIZ NİĞDELİ - ANAP İzmir Balçova Belediye Başkan Adayı ERAY SEVİNDİRİCİ - TİP İzmir Balçova Belediye Başkan Adayı
İzmir İLÇE İLÇE SONUÇLARI HABERTURK.COM'DAN TAKİP ET!Seçim Sonuçları İzmir Seçim Sonuçları 2024 İzmir Aliağa yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Balçova yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Bayındır yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Bayraklı yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Bergama yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Beydağ yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Bornova yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Buca yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Çeşme yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Çiğli yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Dikili yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Foça yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Gaziemir yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Güzelbahçe yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Karabağlar yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Karaburun yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Karşıyaka yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Kemalpaşa yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Kınık yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Kiraz yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Konak yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Menderes yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Menemen yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Narlıdere yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Ödemiş yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Seferihisar yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Selçuk yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Tire yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Torbalı yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Urla yerel seçim sonuçları