İzmir’in Seferihisar ilçesi Sığacık Körfezi açıklarında saat 01.10’da, Sahil Güvenlik helikopteri lastik bot içinde bir grup kaçak göçmenin bulunduğunu tespit etti. İHA'nın haberine göre bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekibi, kaçak göçmenlerin lastik botunu durdurdu. Bottaki 16’sı Sierra Leone, 12’si Togo, 12’si Orta Afrika, 5’i Kongo, 3’ü Somali, 3’ü Gana, 1’i Gabon ve 1’i Gambiya uyruklu toplam 53 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alındı. Kaçaklar, Sığacık Limanına getirildi.

“Alo 158” Sahil Güvenlik ihbar hattına saat 07.18’de Çeşme ilçesi Altunkum sahili önlerinde kaçak göçmenlerin bulunduğu ihbarı geldi. Çeşme Limanından bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekibi, durdurdukları lastik bottaki 18’i Kongo, 2’si Gambiya ve 2’si Mali uyruklu toplam 22 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Seferihisar ve Çeşme’de yakalanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 75 kaçak göçmen, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.