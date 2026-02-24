Canlı
        İzmir'de Erasmus öğrencilerini rehin alan sahte polisler tutuklandı | Son dakika haberleri

        İzmir’de Erasmus öğrencilerini rehin alan sahte polisler tutuklandı

        İzmir'in Bornova ilçesinde kendilerine polis süsü vererek yabancı uyruklu öğrencileri rehin alan 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 22:18 Güncelleme:
        Öğrencileri rehin alan sahte polisler tutuklandı

        İzmir’deki olay, Kazımdirik Mahallesi 169 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Erasmus eğitimi için Türkiye'de bulunan Polonya ve Almanya uyruklu M.H., M.P. ve T.R. isimli öğrenciler, geçici olarak konakladıkları evde alıkonuldu. İhbar üzerine hareketen geçen polis ekipleri şüphelilerin polis yeleği giydiği, üniforma kullandığı ve yanlarında kelepçe bulundurduğu tespit etti.

        Bornova Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, öğrencileri esir alan ve yağma suçlaması yöneltilen E.E., A.D. ve M.D. isimli şüpheliler suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Spor Bülteni - 24 Şubat 2026 (12 Dev Adam Hazırlıklara Başladı)

        Fenerbahçe fırsatı tepti. Ndidi ayağının tozuyla fark yarattı. Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'de piste çıkıyor. 12 Dev Adam hazırlıklara başladı. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

