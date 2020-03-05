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İzmir’de uyuşturucu operasyonu! 6 gözaltı

İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

İzmir
İHA

İzmir'in Urla ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçeye bağlı İskele Mahallesi’nde 'uyuşturucuyla mücadele kapsamında' operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda, M.A, Ç.T, İ.A, K.A, B.Y. ve O.S. gözaltına alındı. Ayrıca, şüphelilerden M.A'nın çantasında yapılan kontrollerde 85 uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. tutuklandı. Ç.T. ve İ.A, tedbir konulmadan, K.A, B.Y. ve O.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, uyuşturucu kullandığı tespit edilen 21 kişiye ise adli işlem uygulandı.

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