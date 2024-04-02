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        Haberler Spor Diğer İzmirli dansçılar İspanya'da tarih yazdı! - Diğer Haberleri

        İzmirli dansçılar İspanya'da tarih yazdı!

        İspanya'da ilk kez yapılan Dünya Koreografik Latin Şampiyonası'nda mücadele eden Arman Esen Dans Akademi'ye bağlı Dans Ege Spor Kulübü sporcuları "Junior Small Team" kategorisinde iki takımı ile 1. ve 2. oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 12:41 Güncelleme: 02.04.2024 - 12:41
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        İzmirli sporcular İspanya'da tarih yazdı!
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        WDSF (Dünya Dans Sporları Federasyonu) tarafından ilk defa düzenlenen ve 14 ülkeden 450 sporcunun yarıştığı Dünya Koreografik Latin Şampiyonası’na katılan iki ayrı Türk takımı Dünya Şampiyonası’nda 1. ve 2. olarak kürsüye çıktı. Bu büyük başarı, Türkiye’nin dans sporu alanında dünya şampiyonasındaki ilk birinciliği olarak kayıtlara geçti.

        Türkiye Dans Sporları Federasyonu’nu temsilen şampiyonaya katılan Dans Ege Spor Kulübü, Arman Esen antrenörlüğünde üç takımı ve 23 sporcusuyla piste çıktı. 28-31 Mart 2024 tarihleri arasında İspanya’nın Cambrils şehrindeki DanceSport Cambrils etkinliği kapsamında gerçekleştirilen şampiyonada, Yıldızlar 2 (Junior 2) kategorisinde yarışan Aegean Stars takımı Samuray temasıyla birinci, Aegean Girls takımı Lady Bug temasıyla ikinci oldu.

        Koreografisi Arman Esen’e, kostüm tasarımı Aydan Çınar, müzik düzenlemesi Serdar Kastelli ait olan performanslar İspanyol izleyicilerden büyük alkış aldı.

        Dünya Şampiyonu ve Dünya İkincisi olan takımlarımızın sporcuları:

        Aegean Stars Sporcuları: Azra İnamlık, Beyza Kuşkapan, Duru Akgül, Duru Vahaplar, Irmak Okutan, Nermin İlgün, Öykü Karakülah, Tülin Şahin.

        Aegean Girls Sporcuları: Bade Kasar, Beril Durmaz, Ceren Onay, Derin Güven, Doğa Türkkal, Ela Okdan, Lena Esen, Nehir Yıldırım, Sahra İnamlık, Su İmam.

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