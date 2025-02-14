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        Haberler Gündem Güvenlik İzmit'te 315 litre sahte içki ele geçirildi: 3 gözaltı

        İzmit'te 315 litre sahte içki ele geçirildi: 3 gözaltı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonda 315 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 01:06 Güncelleme: 14.02.2025 - 01:11
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        İzmit'te 315 litre sahte içki ele geçirildi: 3 gözaltı
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        Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte içki bulunduğu belirlenen 2 araçta arama yaptı.

        Aramada, 300 adet 1 litrelik ve 5 adet 3 litrelik sahte viski ele geçirildi. AA'nın haberine göre; gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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