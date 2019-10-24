Marmara’nın incisi İznik Gölü'nde yaşanan su çekilmesi tedirgin etti. Tarla sulama ve kuraklık kaynaklı olduğu belirtilen çekilme bu yıl 30 metreyi buldu.



İHA'nın haberine göre, daha önceki yıllara göre bu kadar çekilmenin ilk kez yaşandığını vurgulayan Çakırca Mahalle Muhtarı Zeki Bayrak, "Bu yıl gölümüzde aşırı bir çekilme var. Geçen yılın ardından bu senenin de kurak geçmesi bu çekilmeyi etkiliyor. Geçen yıl kar yağışı olmadı. Gölün kaynakları çiftçiler tarafından kullanılıyor. Tarlaları sulamak için aşırı bir su çekiliyor. Güneşin buharlaştırmasıyla çekilme artıyor. Her geçen yıl biraz daha suyumuz çekiliyor" dedi.

Bu durumun İznik Gölü çevresinde yaşayanları ve tarımla uğraşanları tedirgin ettiğine dikkat çeken Bayrak, "Göl suyu 25-30 metre çekildi. Daha da devam edeceğini düşünüyoruz. Çünkü kuraklık devam ediyor. Gölün kenarında bataklıklar oluştu. Sivri sinekler ürüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilaçlama yapılıyor. Çekilme ile birlikte oluşan bataklıklara daha önce gelmeyen kanatlı hayvanlar geliyor. Ördek çeşitleri, flamingo, pelikan gibi türleri görüyoruz. Doğa fotoğrafçıları da buraya gelip onları fotoğraflıyor" diye konuştu.