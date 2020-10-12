DHA

İznik'in kırsal kesimindeki Hisardere Mahallesi mevkisindeki zeytinlikte son 2 yılda yapılan kazılarda, 5 lahit bulundu.

DHA'nın haberine göre ilk mezarın bulunmasının ardından 10 dönümlük zeytinlik alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1 milyon 94 bin lira karşılığında kamulaştırıldı.

Kaçak kazıların önüne geçmek amacıyla kamulaştırılan alan tel örgüyle çevrilirken, bölgenin çevresine güvenlik kamerası sistemi kuruldu.

Koronavirüs nedeniyle geçici süreliğine ara verilen çalışmalar, geçen haftalarda tekrar başladı.

Yapılan kazırlarda, çatkı şeklinde pişmiş topraktan yapılmış, iç kısımları bezemeli mezar odası bulundu.

Toplu mezarların olduğu alan anlamına gelen `nekropol´de, yetkililerce yeni kazı alanlarının tespiti yapıldı.

Belirlenen noktalarda da kazıların başlayacağı öğrenildi. Mezar odasının üzeri, yağmurda hasar görmemesi için özel branda ile kapatıldı.

Büyük İskender´in kumandanlarından General Lysimakhos'un, M.Ö. 301´de General Antigonius´u mağlup ederek 'Antigonia' olan şehrin adını, karısı Nikaia´nın ismiyle değiştirdiği biliniyor.

Yetkililer, Nikaia olarak anılan İznik´teki kazıların yapıldığı alanda, kraliçenin mezarının da olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.