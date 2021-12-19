İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Altunmeşe neden vefat etti?

Ali Altunmeşe neden vefat etti? 0:00 / 0:00

İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Altunmeşe hayatını kaybetti. Türk Halk Müziği'nin efsane ismi İzzet Altınmeşe'nin hayranları acı haber sonrası Ali Altunmeşe hakkında detayları merak edip araştırmaya başladı. Peki, Ali Murat Altunmeşe kaç yaşında neden vefat etti? İşte merak edilen detaylar...

Tiyatro, dizi ve sinemada oyunculuk kariyeriyle bilinen Ali Murat Altınmeşe 42 yaşındaydı. Ali Murat Altunmeşe, en son Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol almıştı.

Ayrıca Cem Yılmaz'ın Ali Baba ve 7 Cüceler filminde de babasını canlandıran Ali Murat Altunmeşe filmin en büyük sürprizleri arasında yer almıştı.

İBB Şehir Tiyatroları'nda da oyunculuk yapan Altunmeşe'nin vefat nedeni ise henüz bilinmiyor.