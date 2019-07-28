Uzun bir süredir ortalarda gözükmeyen İzzet Yıldızhan, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Yaz aylarını İzmir'de sahibi olduğu otelde geçirdiğini söyleyen başarılı şarkıcı, "Yaz aylarında İzmir'de oluyorum genelde. Otelle ilgileniyorum. İş oldukça buraya geliyorum. Bu akşam ve yarın İstanbul'da konserlerimiz olacak. Sonrasında Konya'da bir konserimiz olacak. Konserler bittikten sonra tekrar İzmir'e döneceğim" açıklamasında bulundu.

Arabesk albüm yapmayı çok istediğini söyleyen Yıldızhan, "Şu sıralar gerçekten o kadar yoğun bir tempoda çalışıyorum ki albüme hazırlanmaya hiç fırsatım olmuyor. Ama kısmetse inşallah güzel bir arabesk albüm projem olacak" dedi.

Ayrıca 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisine konuk oyuncu olarak iştirak eden İzzet Yıldızhan, oyunculukla ilgili de sürprizlerinin olabileceği müjdesini verdi.