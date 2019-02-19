Şık kombini ve tarzıyla dikkat çeken İzzet Yıldızhan, “Bugün ortağımla kısa bir toplantı yapalım dedik. Her şey gayet yolunda, güzel gidiyor. Geçtiğimiz günlerde "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olamaz" dizisinde kısa bir rol aldım. Geri dönüşleri çok güzel oldu. Oktay Kaynarca ile konuşsam mı? Bu kadroyla devamlı olarak çalışırım, çok keyif aldım” dedi.

Öte yandan, oğullarının müzik ve sinema sektörün uzak kalmalarını istediğini dile getiren Yıldızhan, "Sadece hobi olarak yapsınlar. Okudukları okulları bitirip, kendi sevdiği işi yapsınlar" dedi.