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İzzet Yıldızhan’ın zor günler geçirdiğini ve ağabeyi yoğun bakımda olduğunu duyuran Akay, Yıldızhan’ın ağabeyinin başında beklerken çekilmiş fotoğrafını da yayınladı.

Akay, “İzzet Yıldızhan, 2017 yılında kanser tedavisi gören ağabeyi Mehmet Yıldızhan’ı kaybetmişti. Yıldızhan’ın diğer abisi Mahmut Yıldızhan’a da kanser teşhisi konuldu ve yoğun bakıma kaldırıldı. Mahmut Yıldızhan, Aralık ayında babam Vedat Akay’ı kaybettiğimiz ve Ankara’da bulunan özel bir hastanede tedavi görüyor ve durumunun iyiye gittiğini de öğrendim. İzzet Yıldızhan, ağabeyinin tedavisi ile ilgili yakından ilgileniyor ve ağabeyinin başından ayrılmıyor. Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu da Yıldızhan’ı yalnız bırakmıyor. Zor günler geçiren İzzet Yıldızhan’a, ağabeyine ve Yıldızhan ailesine acil şifalar diliyorum.” ifadelerini kullandı.