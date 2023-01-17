Nicholson, 2005'te "Baba" filminin unutulmaz oyuncusu Marlon Brando'nun ölene kadar yaşadığı Beverly Hills bölgesinde bir ev satın almıştı. Bir başka iddia ise, arkadaşlarının Nicholson'ın da Brando gibi yalnız bir şekilde ölmesinden korktukları yönünde.