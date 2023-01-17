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Jack Nicholson evine kapandı! Akıl sağlığından endişe ediliyor...

Ünlü aktör Jack Nicholson'ın 2021'den beri evinden çıkmadığı öne sürüldü. Nicholson'a yakın kaynaklar, usta oyuncunun akıl sağlığı için endişelendiklerini belirtti

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  • Jack Nicholson evine kapandı! Akıl sağlığından endişe ediliyor... - Magazin haberleri

    85 yaşındaki Hollywood yıldızı Jack Nicholson hakkında bir iddia ortaya atıldı. ABD basınına yansıyan haberlere göre; Nicholson'ın 2021'den bu yana evine kapandığı ve yakın çevresinin de usta oyuncunun akıl sağlığından endişe ettiği belirtildi.
  • Jack Nicholson evine kapandı! Akıl sağlığından endişe ediliyor... - Magazin haberleri

    Nicholson, 2005'te "Baba" filminin unutulmaz oyuncusu Marlon Brando'nun ölene kadar yaşadığı Beverly Hills bölgesinde bir ev satın almıştı. Bir başka iddia ise, arkadaşlarının Nicholson'ın da Brando gibi yalnız bir şekilde ölmesinden korktukları yönünde.
  • Jack Nicholson evine kapandı! Akıl sağlığından endişe ediliyor... - Magazin haberleri

    İddiaların doğruluğu kanıtlanmasa da Los Angeles Lakers taraftarı olan Nicholson'ın en son 2021'de bir basketbol maçında görülmüş olması endişeleri artırdı.
  • Jack Nicholson evine kapandı! Akıl sağlığından endişe ediliyor... - Magazin haberleri

    Beş çocuğu olan aktörün eve kapansa da çocuklarıyla evinde görüştüğü de gelen iddialar arasında.
  • Jack Nicholson evine kapandı! Akıl sağlığından endişe ediliyor... - Magazin haberleri

    1970’ten beri NBA maçlarına sezonluk bilet alan Nicholson, 2021'de taraftarı olduğu basketbol takımı Los Angeles Lakers’ın maçını oğlu Ray ile izlemişti.

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