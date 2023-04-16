6 ÇOCUK BABASI

Öte yandan Jack Nicholson, kendisi gibi oyuncu olan Sandra Knight ile 1962'de evlenmişti. Jennifer adında bir çocukları bulunan ikili, 1968'de boşanmıştı. Sadece bir evlilik gerçektleştiren Jack Nicholson'ın Jennifer'ın yanı sıra farklı birlikteliklerinden; Ray Nicholson, Lorraine Nicholson, Tessa Gourin, Honey Hollman ve Caleb James Goddard adında 5 çocuğu daha bulunuyor.