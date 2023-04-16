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Jack Nicholson, iki yıl sonra ilk kez görüntülendi

2021'den beri evinden hiç çıkmadığı öne sürülen Jack Nicholson, 2 yıl sonra ilk kez Kaliforniya'daki evinin balkonunda objektiflere yansıdı. Üzerine turuncu renkli bol bir tişört giydiği görülen Oscar ödüllü oyuncu, yorgun haliyle dikkat çekti

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  • Jack Nicholson, iki yıl sonra ilk kez görüntülendi! Son görüntüsü hayranlarını endişelendirdi - Magazin haberleri

    Ocak ayında 85 yaşındaki Hollywood yıldızı Jack Nicholson hakkında bir iddia ortaya atılmıştı. ABD basınına yansıyan haberlere göre; Nicholson'ın 2021'den bu yana evine kapandığı ve yakın çevresinin de usta oyuncunun akıl sağlığından endişe ettiği belirtilmişti.
  • Jack Nicholson, iki yıl sonra ilk kez görüntülendi! Son görüntüsü hayranlarını endişelendirdi - Magazin haberleri

    Aynı zamanda sıkı bir Los Angeles Lakers taraftarı olan Nicholson'ın en son 2021'de bir basketbol maçında görülmüş olması endişeleri artırmıştı. 
  • Jack Nicholson, iki yıl sonra ilk kez görüntülendi! Son görüntüsü hayranlarını endişelendirdi - Magazin haberleri

    2 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI

    3 kez Oscar ödülüne layık görülen Jack Nicholson ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Nicholson, iki yıl sonra ilk kez Kaliforniya'daki evinin balkonunda objektiflere yansıdı.
  • Jack Nicholson, iki yıl sonra ilk kez görüntülendi! Son görüntüsü hayranlarını endişelendirdi - Magazin haberleri

    Turuncu renkli bol bir tişört ve eşofman giyen Jack Nicholson'ın son görüntüsü hayranlarını endişelendirdi.
  • Jack Nicholson, iki yıl sonra ilk kez görüntülendi! Son görüntüsü hayranlarını endişelendirdi - Magazin haberleri

    Grileşen saçlarını dağınık bırakan ve sakal tıraşı olmadığı görülen Jack Nicholson, yorgun görüntüsüyle dikkat çekti. 
  • Jack Nicholson, iki yıl sonra ilk kez görüntülendi! Son görüntüsü hayranlarını endişelendirdi - Magazin haberleri

    6 ÇOCUK BABASI

    Öte yandan Jack Nicholson, kendisi gibi oyuncu olan Sandra Knight ile 1962'de evlenmişti. Jennifer adında bir çocukları bulunan ikili, 1968'de boşanmıştı. Sadece bir evlilik gerçektleştiren Jack Nicholson'ın Jennifer'ın yanı sıra farklı birlikteliklerinden; Ray Nicholson, Lorraine Nicholson, Tessa Gourin, Honey Hollman ve Caleb James Goddard adında 5 çocuğu daha bulunuyor.

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