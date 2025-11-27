Jackie Kennedy'nin paltosu açık artırmaya çıkarılıyor

Eşsiz bir tarih parçası, yakında ona en yüksek fiyatı verenin olacak. Gelecek ay, Sotheby's Müzayede Evi, Jackie Kennedy'nin ikonik kruvaze mor paltosunu açık artırmaya çıkaracak. ABD'nin eski First Lady'sinin, 8 Kasım 1960'ta, John F. Kennedy'nin ABD başkanlık zaferini elde ettiği gece giydiği palto, yeni sahibini bulacak.

Etiketi olmayan ve yünden yapılmış, yuvarlak yakalı ve kruvaze düğmeli palto, o sırada oğlu John F. Kennedy Jr.'a sekiz aylık hamile olan Jackie Kennedy'ye özel dikilmişti.

Müzayede evinin paltoyla ilgili yaptığı açıklamasında, giysinin, Kennedy'nin yakını olan birden çok kişi tarafından giyildiği belirtildi. Sotheby's'den yapılan basın açıklamasında; "Bu eser, Bayan Kennedy'nin yakın çevresi ve aynı zamanda hamile olan arkadaşları arasında paylaşıldı ve birinden diğerine değerli bir hamile kıyafeti olarak geçti. Bu nedenle, yalnızca tarihi bir gecenin sembolü değil, aynı zamanda geleceğin First Lady'sini çevreleyen dostluk ve kadınlık bağlarının sessiz bir kanıtı olarak da duruyor" denildi.

Jackie Kennedy'nin paltosunun 6 bin ila 8 bin dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyor. 15 Aralık'ta yapılacak müzayede, internet üzerinden canlı yayınlanacak.