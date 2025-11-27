Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Jackie Kennedy'nin paltosu açık artırmaya çıkarılıyor

        Jackie Kennedy'nin paltosu açık artırmaya çıkarılıyor

        John F. Kennedy'nin ABD başkanı seçildiği zafer gecesinde Jackie Kennedy'nin giydiği hamile paltosu, müzayedede satılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2025 - 10:40 Güncelleme: 27.11.2025 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        İkonik paltosu satılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eşsiz bir tarih parçası, yakında ona en yüksek fiyatı verenin olacak. Gelecek ay, Sotheby's Müzayede Evi, Jackie Kennedy'nin ikonik kruvaze mor paltosunu açık artırmaya çıkaracak. ABD'nin eski First Lady'sinin, 8 Kasım 1960'ta, John F. Kennedy'nin ABD başkanlık zaferini elde ettiği gece giydiği palto, yeni sahibini bulacak.

        Etiketi olmayan ve yünden yapılmış, yuvarlak yakalı ve kruvaze düğmeli palto, o sırada oğlu John F. Kennedy Jr.'a sekiz aylık hamile olan Jackie Kennedy'ye özel dikilmişti.

        Müzayede evinin paltoyla ilgili yaptığı açıklamasında, giysinin, Kennedy'nin yakını olan birden çok kişi tarafından giyildiği belirtildi. Sotheby's'den yapılan basın açıklamasında; "Bu eser, Bayan Kennedy'nin yakın çevresi ve aynı zamanda hamile olan arkadaşları arasında paylaşıldı ve birinden diğerine değerli bir hamile kıyafeti olarak geçti. Bu nedenle, yalnızca tarihi bir gecenin sembolü değil, aynı zamanda geleceğin First Lady'sini çevreleyen dostluk ve kadınlık bağlarının sessiz bir kanıtı olarak da duruyor" denildi.

        Jackie Kennedy'nin paltosunun 6 bin ila 8 bin dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyor. 15 Aralık'ta yapılacak müzayede, internet üzerinden canlı yayınlanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #jackie kennedy
        #John F. Kennedy
        #ABD seçimi
        #palto
        #müzayede
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Evin önünde pusu kurdu, karısını katletti!
        Evin önünde pusu kurdu, karısını katletti!
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        İsrailli kuzenlerin kan davası! Tam 22 mermi!
        İsrailli kuzenlerin kan davası! Tam 22 mermi!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        İngiltere'de lüks konutlara yeni vergi geliyor
        İngiltere'de lüks konutlara yeni vergi geliyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Seri cinayetlerde kan donduran detaylar!
        Seri cinayetlerde kan donduran detaylar!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        Daha 2'nci sınıftı... Tenefüste yere yığıldı!
        Daha 2'nci sınıftı... Tenefüste yere yığıldı!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        İşçi alacaklarında zaman aşımı