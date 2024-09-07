Jai Evans, ünlü oyuncu ölü olarak bulundu
Oyuncu Jai Evans, evinde ölü olarak bulundu. Evans'ın ölüm nedeni henüz açıklanmadı
Oyuncu Jai Evans, 43 yaşında öldü. Sydney'deki lüks dairesinde hayatını kaybeden Evans'in ölüm nedeni, henüz bilinmiyor. Arkadaşları, sosyal medyada üzüntülerini paylaşırken ünlü oyuncunun enerjik ve yardımsever kişiliğini övdü.
1990'larda 'Home and Away' dizisinde rol alan Jai Evans, verdiği son röportajında, başarılı olmanın sırrının autentik kalmak ve hayranlarla samimi bir ilişki kurmak olduğunu vurgulamıştı.