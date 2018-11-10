Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinde Belhanda'ya attığı tokat sonrası 8 maç ceza alan Jailson'un yokluğunda orta sahada aslı mevkii bu bölge olan neredeyse kimse kalmazken Erwin Koeman ve teknik heyet 3 farklı çözüm yolu üretti.

Jailson'un yerine Alanyaspor maçında bu bölgede görev yapmak için Mauricio Isla, Diego Reyes ve Hasan Ali Kaldırım seçenekleri masaya konulurken, bu üçlü arasında favori isim ise Isla oldu. Diego Reyes'in performansından memnun olmayan Koeman, kariyerinde bu bölgede oynama tecrübesi bulunan Isla'yı favori olarak düşünürken, Anderlecht maçının son dakikalarında da bu durumun ipucunu verdi.

Daha önce geçtiğimiz yıl Trabzonspor deplasmanında ön libero olarak görev yapan Hasan Ali Kaldırım da Jailson'un yerine oynama ihtimali bulunan bir diğer isim olurken, Koeman gayet iyi işleyen sol bek mevkisine dokunmak istemediği için bu seçimi ilk sıraya koymaktan çekiniyor.

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