Fenerbahçe'de geride kalan 2 önemli maça damgasını vuran ve bu iki maçta 2 gol atıp 2 de asist yapan Matheiu Valbuena'nın geçtiğimiz yıl oynamadığı dönemlerde yakın çevresine dillendirdiği bakış açısı bu yılki durumunu da özetliyor...

Fransız oyuncu uzun süre ilk 11'de şans bulamamasına rağmen ve bu durumu geçtiğimiz sezon da yaşamasına rağmen çalışmaktan ve hazır olmaktan hiç uzaklaşmazken forma bulduğu anlarda da sahada dinç ve hazır görüntüsünden ödün vermedi. Herkes Fransız yıldızın bu özelliğini takdir ederken, bunun arkasında ise Valbuena'nın olaylara profesyonel bakış açısının olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıl oynamadığı dönemlerde kendisine sık sık sorulan "Mutsuz musun?" sorularını hep aynı şekilde yanıtlayan Fransız yıldız, "Neden mutsuz olayım. Belli bir yaşa gelmiş bir futbolcuyum. Sözleşmemde yazan şartlar yerine getirildiği sürece bir mutsuzluk yaşamam. Ben futbolu çok seviyorum. Elbetteki her zaman oynamak isterim ama oynamasam da ben de sözleşmemde vadettiğim gibi çalışmalarımı aynı şekilde sürdürürüm. Oynamışım, oynamamışım çok da büyük problem değil benim için" gibi ifadelerle yedek kalma konusuna bakış açısını açıklamıştı.

Bu sezon da aynı mantıkla hareket eden ve yedek kaldığı için sorun çıkarmak yerine çalışmalarını sürdüren Valbuena, formayı sırtına geçirdiğinde kahraman olmayı başardı ve başta taraftarlar olmak üzere tüm kamuoyunun takdirini topladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ