Uzun yıllar Borussia Dortmund forması giyen ve sarı-siyahlılarla birçok başarı yakalayarak yakın dönem efsanelerinden olan Polonyalı futbolcu Jakub Blaszczykowski Polonya'ya dönüyor! Tecrübeli oyuncu, taraftarı olduğu eski kulübü Wisla Krakow'la anlaşma sağladı.

Maddi açıdan sıkıntılı günler geçiren Wisla Krakow'a acil ödemeleri için 310 bin Euro borç veren Blaszczykowski ayrıca Polonya temsilcisi için para almadan oynamayı da kabul etti. 34 yaşındaki futbolcu, Wisla Krakow'dan maaş almadan forma giyecek.

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