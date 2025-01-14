James Rodriguez'den sürpriz imza!
İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano ile yollarını ayıran James Rodriguez, Meksika temsilcisi Club Leon ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Giriş: 14.01.2025 - 12:24 Güncelleme: 14.01.2025 - 12:24
Kolombiyalı oyuncu James Rodriguez'in yeni takımı belli oldu.
Sezonun ilk yarısını Rayo Vallecano'da geçiren ve 7 maçta skor katkısı veremeyen deneyimli yıldız, İspanyol ekibiyle yol ayrımına gitmişti.
Meksika Ligi ekiplerinden Club Leon, 33 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını resmen duyurdu.
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