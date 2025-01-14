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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu James Rodriguez'den sürpriz imza! - Futbol Haberleri

        James Rodriguez'den sürpriz imza!

        İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano ile yollarını ayıran James Rodriguez, Meksika temsilcisi Club Leon ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 12:24 Güncelleme: 14.01.2025 - 12:24
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        James Rodriguez'den sürpriz imza!
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        Kolombiyalı oyuncu James Rodriguez'in yeni takımı belli oldu.

        Sezonun ilk yarısını Rayo Vallecano'da geçiren ve 7 maçta skor katkısı veremeyen deneyimli yıldız, İspanyol ekibiyle yol ayrımına gitmişti.

        Meksika Ligi ekiplerinden Club Leon, 33 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını resmen duyurdu.

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