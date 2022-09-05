Jandarma, 2 bin 234 düzensiz göçmen ve 83 organizatörü yakaladı

Jandarma, 2 bin 234 düzensiz göçmen ve 83 organizatörü yakaladı

Jandarma, 2 bin 234 düzensiz göçmen ve 83 organizatörü yakaladı 0:00 / 0:00

DHA

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, 26 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında 2 bin 234 düzensiz göçmen ve 83 organizatörün yakalandığı bildirildi.

DHA'nın aktardığı habere göre; İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla ülkemiz genelinde jandarma sorumluluk alanında düzensiz göçle mücadeleye yönelik 26 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında 449 göçmen kaçakçılık olayına müdahale edildi. 2 bin 234 düzensiz göçmen ve 83 organizatör yakalandı" denildi.

*Haberde İHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.