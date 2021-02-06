Konya'da bir kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 14 şüpheli yakalandı

AA

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre jandarma ekiplerinin, çeşitli suçları işledikleri gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışmaları devam ediyor.Bu kapsamda 2015'te "kasten adam öldürme" suçunu işlediği iddiasıyla aranan H.G'nin, Güdül ilçesi Sorgun Mahallesi'nde bir evde saklandığı tespit edildi.

Cinayet zanlısı eve düzenlenen operasyonda yakalandı.Jandarmanın Mamak ilçesi Fahri Korutürk Mahallesi'nde düzenlediği bir başka operasyonda ise "birden fazla kişi tarafından geceleyin birlikte yağma" suçundan aranan şüpheliler M.S. ve Z.D. gözaltına alındı.Öte yandan, "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçunu işlediği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan E.S. Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi'ndeki, "konutta birden fazla kişiyle yağma" suçundan aranan T. A. ise Sincan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki asayiş uygulamalarında yakalandı.Zanlılar hakkında adli işlemlere başlandı.