Sakarya'nın Pamukova İlçesi'nde, 20 Mart gecesi Çilekli Mahallesi'nde, otomobille mahalleye gelen 5 kişi, ellerindeki tabanca ve bıçakla Hüseyin T. (75) ve eşinin yaşadığı evin kapısını kırarak içeri girdi. Kendilerini, 'Jandarma istihbaratçı' olarak tanıtan 5 kişi, Ankara'dan geldiklerini, uydudan evde 3 ton altın olduğunu tespit ettiklerini ve altınları alacaklarını belirterek, evde arama yapacaklarını söyledi.

EVDE BİR ŞEY BULAMADILAR

DHA'da yer alan habere göre 5 kişiden 2'si evin odalarını ve tavan arasını ararken, 3 kişi de evin kapısında bekledi. Yaşlı çift ve torunu kimliklerini sorduklarında ise şüpheliler sarı bir kimlik gösterdi. Evde arama yapan 2 kişi herhangi bir şey bulamayınca araçlarıyla olay yerinden uzaklaştı.

KAMERADAN ARAÇ TESPİT EDİLDİ

Yaşlı çift ve torunları durumu jandarmaya bildirdi. Çalışma başlatan jandarma, yol güzergahındaki kameraları inceleyerek aracın plakasını tespit etti. Zanlıların kimliklerini tespit eden jandarma, H.İ.Ç (28) ve E.Ç.'yi (25) yakaladı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı. Jandarma olaya karışan 3 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.