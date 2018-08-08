Jandarma Genel Komutanlığı'nın (JGK) bünyesine alacağı 2 bin 375 uzman erbaş alımı için ön başvurular tamamlandı. Yapılan değerlendirmelerin ardından ise Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı. Başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, başvuran uzman erbaş adayları sonuçları nasıl öğrenebileceklerini ve uzman erbaşlık sınavının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. İşte, uzman erbaş alımı hakkında merak edilen detaylar...

JANDARMA UZMAN ERBAŞ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Jandarma uzman erbaş başvurusu yapan adayların merakla beklediği başvuru sonuçları açıklandı. Başvuru sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar e-devlet üzerinden TC kimlik no ve e-devlet şifreleriyle giriş yaparak Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçlarını öğrenebilecekler.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIM SINAVI NE ZAMAN?

Ön başvuruların internet ortamında alınması: 13-30 Temmuz 2018

Başvuru Şartları uygun olan adayların seçme sınavlarına çağrılması: 07 Ağustos 2018

Seçme Sınavlarının yapılması: 27 Ağustos'tan itibaren (ilan edilerek duyurulacaktır.)

Başarılı adayların (Asıl/Yedek) açıklanması: Onayı müteakip

Başarılı adayların sağlık raporlarını almaları: En kısa sürede

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