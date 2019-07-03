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Jandarmadan 17 ilde yaptığı "rüşvet" operasyonu

AA

Ardahan merkezli 17 ilde, çiftçiyi zarara uğratacak şekilde hileli işlemler yaptığı belirtilen şebekeye yönelik düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Ardahan

Hükümetin çiftçiyi destekleme projesi kapsamında işi alan yüklenici firmanın, devleti ve çiftçiyi zarara uğratacak şekilde hileli işlemler yaptığı şüphesi üzerine Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca daha önce bir şebekeye yönelik yapılan operasyonun devamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve örgüt faaliyetleri kapsamında "rüşvet almak/vermek", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yakalanan Van Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nurhan D. ile veteriner hekimin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından jandarma ekiplerince Ardahan Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından Nurhan D, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, veteriner hekim ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonun son dalgasında 1 zanlının tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında bugüne kadar tutuklananların sayısı 45'e ulaştı.

Ardahan merkezli, Ankara, Van, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Çorum, Burdur, Denizli, Erzurum, Kars, İzmir, Giresun, Muş, Sinop, Şanlıurfa ve Sivas'ta yapılan operasyonun üçüncü dalgasında 47 zanlı gözaltına alınmıştı.

Aynı soruşturma çerçevesinde 15 Ocak 2019 ve 5 Mart 2019 tarihlerinde iki aşamalı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda ise gözaltına alınan 57 şüpheliden 31'i tutuklanmıştı.

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