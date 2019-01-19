İstanbul'da eş zamanlı operasyon...

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte para ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini aldı. Yapılan çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüpheli şahısların Fatih ilçesinde bir adreste faaliyet gösterdiği belirlendi. Fatih bölgesinde çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri, aynı apartmanda farklı dairelerde ikamet eden şüpheli şahısları takibe başladı. Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, 2 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.



Operasyonlarda uyuşturucu maddeleri İstanbul genelinde satma hazırlığında olan Y.T. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bağlantılı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Jandarma ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde şüpheli şahısların piyasayı hem dolandırdığı hem de zehirledikleri tespit edildi.

MUTFAK DOLAPLARINDA 1 MİLYON SAHTE PARA

Jandarmanın operasyon düzenlediği evlerden ilkinde, mutfak dolaplarının içerisindeki kolilere gizlenmiş vaziyette piyasaya sürülmeye hazır halde 9 bin 265 adet 100 TL’lik (926 bin 500 TL) banknot ile 2 bin 492 adet 50 TL’lik (124 bin 600 TL) banknot olmak üzere toplam 1 milyon 051 bin 100 TL para bulundu. İkinci evde narkotik dedektör köpeği “Vadi”nin de katıldığı aramada 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet hassas terazi, yüklü miktarda metamfetamin ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin TL nakit para ele geçirildi.

Şüpheli Y.T çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmış olup, bağlantılı olduğu şahıslara yönelik çalışmalara aralıksız devam edilmektedir.