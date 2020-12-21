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Küresel ekipman üreticilerinden olan EBARA, Vansan'ın yüzde 100 hissesini Turk Ventures Advisory şirketinin danışmanlığını yaptığı uluslararası kurumsal yatırımcılardan ve kurucu ortaktan satın almak üzere sözleşme imzaladı. Satın alma da Vansan ve ortaklarını Pragma'nın temsil ettiği ve bu satın almanın Pragma'nın 2020 yılında yaptığı 6'ıncı işlem olduğu kaydedildi.

Bu yatırımı takiben, Vansan'ın EBARA için bölgesel bir üretim üssü olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceği bildirildi. İşlemin Rekabet Kurumu onayını takiben 2021'in ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

1964 yılında kurulan Vansan, yaklaşık 70 milyon dolar tutarında cirosuyla Türkiye ve bölge ülkelerine yönelik pompa ve pompa sistemleri üretiyor. Şirketin su teknolojilerine odaklanan ürün portföyü, tarım, sulama, içme suyu ve jeotermal enerji sektörlerinde uygulamaları olan dalgıç pompa ve motorlar ile dikey türbin pompa sistemlerini kapsıyor.

Japonya merkezli EBARA ise, 1912 yılından bu yana endüstri ve altyapı sektörlerine yönelik ekipman üreticisi olarak faaliyet gösteriyor. Konsolide cirosu 5.1 milyar doları olan şirket, 17 ülkede kurulmuş olan iştiraklerinde 17 binden fazla çalışanı istihdam ediyor.